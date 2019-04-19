В 5 сезоне 1 серии сериала «Босх», узнав, что одно из его старых дел подлежит рассмотрению, Босх опасается, что теперь вся его карьера может быть подвергнута сомнению. Тем временем в другой части города бандиты в масках убивают фармацевта.
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