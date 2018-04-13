В 4 сезоне 8 серии сериала «Босх» с обнаружением новых доказательств дело Элиаса принимает неожиданный оборот. Ирвинг обдумывает свои следующие шаги. Тем временем Босх начинает сомневаться в своей команде и решает поговорить с новым подозреваемым.
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