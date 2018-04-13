В 4 сезоне 6 серии сериала «Босх» поиски Шихана набирают обороты. Оперативная группа ждет, пока баллистика сможет подтвердить их подозрения. Узнав больше подробностей о деле, над котором работала Элеонора, Гарри начинает поиски стрелков.
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