В 4 сезоне 2 серии сериала «Босх» в то время, как Босх делает все возможное, чтобы как можно скорее раскрыть убийство Элиаса, Элеонора снова связывается с ФБР. Тем временем Джерри готовится вернуться на свою работу после серьезного ранения.