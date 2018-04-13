В 4 сезоне 2 серии сериала «Босх» в то время, как Босх делает все возможное, чтобы как можно скорее раскрыть убийство Элиаса, Элеонора снова связывается с ФБР. Тем временем Джерри готовится вернуться на свою работу после серьезного ранения.
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