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Киноафиша Сериалы Босх Сезоны Сезон 2 Серия 5

Босх 2014 5 серия 2 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Босх»
Сюрприз в багажнике
Сезон 2 / Серия 1 11 марта 2016
Кое-что о тайнах
Сезон 2 / Серия 2 11 марта 2016
Жертва ночи
Сезон 2 / Серия 3 11 марта 2016
И кому теперь повезло?
Сезон 2 / Серия 4 11 марта 2016
Пропавшие
Сезон 2 / Серия 5 11 марта 2016
Удар
Сезон 2 / Серия 6 11 марта 2016
Пора делать ноги
Сезон 2 / Серия 7 11 марта 2016
Денежный след
Сезон 2 / Серия 8 11 марта 2016
Пресвятая Богородица
Сезон 2 / Серия 9 11 марта 2016
Важен каждый
Сезон 2 / Серия 10 11 марта 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Босх» в то время, как Босх и Эдгар идут по горячим следам Джои Маркс, непростая миссия Джорджа Ирвинга набирает обороты. Для того, чтобы не подвергать опасности своих близких, Босху предстоит пойти на крайние меры.

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