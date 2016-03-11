Во 2 сезоне 5 серии сериала «Босх» в то время, как Босх и Эдгар идут по горячим следам Джои Маркс, непростая миссия Джорджа Ирвинга набирает обороты. Для того, чтобы не подвергать опасности своих близких, Босху предстоит пойти на крайние меры.