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Киноафиша Сериалы Босх Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Босх» (2015)

Актеры сериала «Босх» Вся информация о сериале
Титус Уэлливер
Титус Уэлливер Titus Welliver
Harry Bosch Джэми Гектор
Джэми Гектор Jamie Hector
Jerry Edgar Эми Акино
Эми Акино Amy Aquino
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Энни Вершинг
Энни Вершинг Annie Wersching
Julia Brasher Сара Кларк
Сара Кларк Sarah Clark
Eleanor Wish Джейсон Гедрик
Джейсон Гедрик Jason Gedrick
Raynard Waits Скотт Уилсон
Скотт Уилсон Scott Wilson
Dr. Guyot Вероника Картрайт
Вероника Картрайт Veronica Cartwright
Мими Роджерс
Мими Роджерс Mimi Rogers
Скотт Клэйс Scott Klace
Алан Розенберг Alan Rosenberg
Марк Дервин Mark Derwin
Steven Culp
Трой Эванс
Трой Эванс Troy Evans
Абрахам Бенруби
Абрахам Бенруби Abraham Benrubi
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