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Актёры 1 сезона сериала «Босх» (2015)
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Титус Уэлливер
Titus Welliver
Harry Bosch
Джэми Гектор
Jamie Hector
Jerry Edgar
Эми Акино
Amy Aquino
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Энни Вершинг
Annie Wersching
Julia Brasher
Сара Кларк
Sarah Clark
Eleanor Wish
Джейсон Гедрик
Jason Gedrick
Raynard Waits
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Dr. Guyot
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Мими Роджерс
Mimi Rogers
Скотт Клэйс
Scott Klace
Алан Розенберг
Alan Rosenberg
Марк Дервин
Mark Derwin
Steven Culp
Трой Эванс
Troy Evans
Абрахам Бенруби
Abraham Benrubi
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