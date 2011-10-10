В 1 сезоне 6 серии сериала «Борджиа» посол Испании сообщает об открытии Америки. Папа делит земли Нового Света для Испании и Португалии. Чезаре приезжает в Рим. Папа сообщает Ваноцце о планах насчет Чезаре и Джофре. Папа назначает новых кардиналов.
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