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Киноафиша Сериалы Борджиа Сезоны Сезон 1 Серия 6

Борджиа 2011 - 2014 6 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Борджиа»
1492
Сезон 1 / Серия 1 10 октября 2011
Волна тепла
Сезон 1 / Серия 2 10 октября 2011
Священный обет
Сезон 1 / Серия 3 17 октября 2011
Мудрость Святого Духа
Сезон 1 / Серия 4 17 октября 2011
Узы супружества
Сезон 1 / Серия 5 24 октября 2011
Законность рождения
Сезон 1 / Серия 6 24 октября 2011
Манёвры
Сезон 1 / Серия 7 31 октября 2011
Прелюдия к Апокалипсису
Сезон 1 / Серия 8 31 октября 2011
Вторжение в Рим
Сезон 1 / Серия 9 7 ноября 2011
Чудеса
Сезон 1 / Серия 10 7 ноября 2011
Божий монстр
Сезон 1 / Серия 11 14 ноября 2011
Змей поднимается
Сезон 1 / Серия 12 14 ноября 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Борджиа» посол Испании сообщает об открытии Америки. Папа делит земли Нового Света для Испании и Португалии. Чезаре приезжает в Рим. Папа сообщает Ваноцце о планах насчет Чезаре и Джофре. Папа назначает новых кардиналов.

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