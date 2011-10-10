В 1 сезоне 10 серии сериала «Борджиа» Лукреция шокирована жесткостью своего брата Хуана. Лаура проходит обряд крещения. Джим узнает об убийстве своего сына, он тяжело заболевает. Чезаре встречается с Алессандро. Лукреция идет к Альфонсо в больницу.
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