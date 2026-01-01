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Актёры 1 сезона сериала «Борджиа» (2011)
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Актеры сериала «Борджиа»
Вся информация о сериале
Дэвид Атракчи
David Atrakchi
Начо Альдегуэр
Nacho Aldeguer
Джон Доумен
John Doman
Rodrigo Borgia
Скотт Клевердон
Scott Cleverdon
Джон Брэдли
John Bradley
Предраг Бьелац
Predrag Bjelac
Марк Райдер
Mark Ryder
Cesare Borgia
Марко Калвани
Marco Calvani
Люси Бойнтон
Lucy Boynton
Стэнли Вебер
Stanley Weber
Деян Чукич
Dejan Čukić
Изольда Дюшаук
Isolda Dychauk
Марк Дюре
Marc Duret
Марта Гастини
Marta Gastini
Карел Добры
Karel Dobrý
Дьярмуид Нойес
Diarmuid Noyes
Андреа Завацки
Andrea Sawatzki
Адриен Жоливе
Adrien Jolivet
Ассумпта Серна
Assumpta Serna
Эндрю Хоули
Andrew Hawley
Simon Larvaron
Арт Малик
Art Malik
Дэвид Леджено
Dave Legeno
Анна Каменикова
Anna Kameníková
Майкл Фицджералд
Michael Fitzgerald
Кристиан МакКэй
Christian McKay
Monica Lopera
Вадим Гловна
Vadim Glowna
James Greene
Ева Еничкова
Eva Jeníčková
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