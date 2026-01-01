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Актёры 1 сезона сериала «Борджиа» (2011)

Актеры сериала «Борджиа» Вся информация о сериале
Дэвид Атракчи David Atrakchi
Начо Альдегуэр Nacho Aldeguer
Джон Доумен
Джон Доумен John Doman
Rodrigo Borgia
Скотт Клевердон Scott Cleverdon
Джон Брэдли
Джон Брэдли John Bradley
Предраг Бьелац Predrag Bjelac
Марк Райдер
Марк Райдер Mark Ryder
Cesare Borgia
Марко Калвани Marco Calvani
Люси Бойнтон
Люси Бойнтон Lucy Boynton
Стэнли Вебер
Стэнли Вебер Stanley Weber
Деян Чукич Dejan Čukić
Изольда Дюшаук
Изольда Дюшаук Isolda Dychauk
Марк Дюре Marc Duret
Марта Гастини
Марта Гастини Marta Gastini
Карел Добры Karel Dobrý
Дьярмуид Нойес
Дьярмуид Нойес Diarmuid Noyes
Андреа Завацки
Андреа Завацки Andrea Sawatzki
Адриен Жоливе Adrien Jolivet
Ассумпта Серна
Ассумпта Серна Assumpta Serna
Эндрю Хоули Andrew Hawley
Simon Larvaron
Арт Малик
Арт Малик Art Malik
Дэвид Леджено Dave Legeno
Анна Каменикова Anna Kameníková
Майкл Фицджералд Michael Fitzgerald
Кристиан МакКэй
Кристиан МакКэй Christian McKay
Monica Lopera
Вадим Гловна Vadim Glowna
James Greene
Ева Еничкова Eva Jeníčková
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