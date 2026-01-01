Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+

«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)

Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»

Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили

Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит

Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор

Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»