В 1 сезоне 7 серии сериала «Бонус» Владимир узнает о том, что Соня продолжает встречаться с Ваней. Бизнесмен делает все возможное, чтобы разлучить парочку. К наркоторговцу Дену тем временем приезжают друзья из Астраханской области.
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