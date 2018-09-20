В 1 сезоне 2 серии сериала «Бонус» парни адаптируются к жизни в Москве. Иван посещает местный клуб, наблюдая за деятельностью столичных хип-хоп-звезд, а Ден устраивается на работу к папе Сони и становится личным водителем мажора Курта.
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