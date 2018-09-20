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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
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Бонус 2018 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 20 сентября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 20 сентября 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 27 сентября 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 октября 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 11 октября 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 октября 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 25 октября 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 1 ноября 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 8 ноября 2018
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 15 ноября 2018
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 22 ноября 2018
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 29 ноября 2018
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 6 декабря 2018
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 13 декабря 2018
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 20 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Бонус» парни адаптируются к жизни в Москве. Иван посещает местный клуб, наблюдая за деятельностью столичных хип-хоп-звезд, а Ден устраивается на работу к папе Сони и становится личным водителем мажора Курта.

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