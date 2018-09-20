В 1 сезоне 14 серии сериала «Бонус» у рэпера появляется второй шанс на побег с возлюбленной. Встретившись с Соней, он угоняет автомобиль и увозит ее из города. За ними начинается погоня, а уволенный Гашик вновь подсаживается на наркотики.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail