В 1 сезоне 14 серии сериала «Бонус» у рэпера появляется второй шанс на побег с возлюбленной. Встретившись с Соней, он угоняет автомобиль и увозит ее из города. За ними начинается погоня, а уволенный Гашик вновь подсаживается на наркотики.