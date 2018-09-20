В 1 сезоне 11 серии сериала «Бонус» провинциальный рэпер отказывается от участия в баттле, который мог стать путевкой в шоу-бизнес. Вместо этого он отправляется в Крым, чтобы вернуть Соню, украденную бизнесменом Владимиром.
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