В 1 сезоне 10 серии сериала «Бонус» отношения Вани и Сони продолжают развиваться. У рэпера появляется шанс подписать первый в жизни профессиональный контракт. Но на пути современных Ромео и Джульетты возникает очередная преграда.
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