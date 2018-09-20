В 1 сезоне 1 серии сериала «Бонус» у провинциального рэпера Вани появляется шанс переехать в столицу. Здесь, в городе возможностей, он встречает Соню — свою первую настоящую любовь. Но отец девушки Владимир выступает против этих отношений.
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