В 9 сезоне 3 серии сериала «Кости» команда берется за расследование дела об убийстве участника банды Estrellas Locas. Его останки были обнаружены в сожженной машине. Несмотря на свое решение отдохнуть от ФБР, Свитс решает помочь команде.
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