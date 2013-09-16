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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 9 Серия 3

Кости 2005 - 2017 3 серия 9 сезон

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Все серии 9 сезона «Кости»
Тайны в предложении
Сезон 9 / Серия 1 16 сентября 2013
Обман в отступлении
Сезон 9 / Серия 2 23 сентября 2013
Мясник в машине
Сезон 9 / Серия 3 30 сентября 2013
Смысл в жертве
Сезон 9 / Серия 4 7 октября 2013
Леди в списке
Сезон 9 / Серия 5 14 октября 2013
Женщина в белом
Сезон 9 / Серия 6 21 октября 2013
Нацист на медовом месяце
Сезон 9 / Серия 7 4 ноября 2013
Чувак в дамбе
Сезон 9 / Серия 8 11 ноября 2013
Ярость в рядах присяжных
Сезон 9 / Серия 9 15 ноября 2013
Тайна в мясе
Сезон 9 / Серия 10 22 ноября 2013
Искра в парке
Сезон 9 / Серия 11 6 декабря 2013
Убийца призрак
Сезон 9 / Серия 12 10 января 2014
Большой случай на Филиппинах
Сезон 9 / Серия 13 17 января 2014
Учитель в мусоре
Сезон 9 / Серия 14 24 января 2014
Наследница под горой
Сезон 9 / Серия 15 31 января 2014
Источник в тине
Сезон 9 / Серия 16 10 марта 2014
Коллектор в отстойнике
Сезон 9 / Серия 17 17 марта 2014
Морковка в кудзу
Сезон 9 / Серия 18 24 марта 2014
Поворот в урне
Сезон 9 / Серия 19 31 марта 2014
Высокий и низкий
Сезон 9 / Серия 20 7 апреля 2014
Холод в деле
Сезон 9 / Серия 21 14 апреля 2014
Гвоздь в гробу
Сезон 9 / Серия 22 21 апреля 2014
Трагедия королевы
Сезон 9 / Серия 23 12 мая 2014
Затворник в кресле-качалке
Сезон 9 / Серия 24 19 мая 2014
О чем cерия

В 9 сезоне 3 серии сериала «Кости» команда берется за расследование дела об убийстве участника банды Estrellas Locas. Его останки были обнаружены в сожженной машине. Несмотря на свое решение отдохнуть от ФБР, Свитс решает помочь команде.

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