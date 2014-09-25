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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 10 Серия 11

Кости 2005 - 2017 11 серия 10 сезон

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Все серии 10 сезона «Кости»
Тайна трупа
Сезон 10 / Серия 1 25 сентября 2014
Копье в сердце
Сезон 10 / Серия 2 2 октября 2014
Очищение
Сезон 10 / Серия 3 9 октября 2014
Дурак в нечистотах
Сезон 10 / Серия 4 16 октября 2014
Слёт трупов
Сезон 10 / Серия 5 30 октября 2014
Потерянная любовь с чужих островов
Сезон 10 / Серия 6 6 ноября 2014
Мани-мейкер под каруселью
Сезон 10 / Серия 7 13 ноября 2014
Загадка из ямы
Сезон 10 / Серия 8 20 ноября 2014
Расчленение мастера-манипулятора
Сезон 10 / Серия 9 4 декабря 2014
200-ый эпизод в 10-ой серии
Сезон 10 / Серия 10 11 декабря 2014
Экстрасенс в супе
Сезон 10 / Серия 11 26 марта 2015
Учитель в книгах
Сезон 10 / Серия 12 2 апреля 2015
Кусочки пекаря
Сезон 10 / Серия 13 9 апреля 2015
Неточный удар
Сезон 10 / Серия 14 16 апреля 2015
Глаз в небе
Сезон 10 / Серия 15 23 апреля 2015
Большой бифштекс в королевском ресторане
Сезон 10 / Серия 16 30 апреля 2015
Потерянное в найденном
Сезон 10 / Серия 17 7 мая 2015
Приговор жертвы
Сезон 10 / Серия 18 7 мая 2015
Убийство на Среднем Востоке
Сезон 10 / Серия 19 14 мая 2015
Женщина в джакузи
Сезон 10 / Серия 20 28 мая 2015
Жизнь в свете
Сезон 10 / Серия 21 4 июня 2015
Конец в конце
Сезон 10 / Серия 22 11 июня 2015
О чем cерия

В 10 сезоне 11 серии сериала «Кости» в стволе мертвого дерева обнаруживается труп экстрасенса. Жертва подбирала людей в церкви отца и для большего доверия вступала с ними в отношения. Команда института обращается за помощью к знакомой медиуму.

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