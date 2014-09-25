В 10 сезоне 11 серии сериала «Кости» в стволе мертвого дерева обнаруживается труп экстрасенса. Жертва подбирала людей в церкви отца и для большего доверия вступала с ними в отношения. Команда института обращается за помощью к знакомой медиуму.
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