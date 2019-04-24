В 1 сезоне 7 серии сериала «Сближение» Тифф и Питу все-таки удается найти точки соприкосновения. Правда, происходит это не без помощи Дафны и Эндрю. В итоге друзья отправляются на встречу к новому и весьма богатому клиенту. Что же их ждет впереди?