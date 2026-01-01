Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сближение
Награды
Награды и номинации «Сближение»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Места съёмок
Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667