Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег

Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах

Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца

«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов

Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)

«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)

Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало

Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате