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Киноафиша Сериалы Большие надежды Сезоны Сезон 1 Серия 5

Большие надежды 2020 5 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 10 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 2 10 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 3 11 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 4 11 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 5 12 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 6 12 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 7 13 февраля 2020
Сезон 1 / Серия 8 13 февраля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Большие надежды» Зина поселилась у Хавчика. Он пробует себя в различных областях: сначала пытается разводить нутрий, потом собирает мебель, готовит варенье. Однако его стартапы приносят больше хлопот, чем выхлопа.

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