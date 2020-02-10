В 1 сезоне 5 серии сериала «Большие надежды» Зина поселилась у Хавчика. Он пробует себя в различных областях: сначала пытается разводить нутрий, потом собирает мебель, готовит варенье. Однако его стартапы приносят больше хлопот, чем выхлопа.
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