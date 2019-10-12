Моя геройская академия 2016 - 2023 8 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Моя геройская академия»
Скуп на U.A. Класс 1-A
Сезон 4 / Серия 112 октября 2019
Капитальный ремонт
Сезон 4 / Серия 219 октября 2019
Мальчик встречает...
Сезон 4 / Серия 326 октября 2019
Борьба с судьбой
Сезон 4 / Серия 49 ноября 2019
Пойдем, Бесстрашный красный бунт
Сезон 4 / Серия 516 ноября 2019
Неприятный разговор
Сезон 4 / Серия 623 ноября 2019
ИДИ!!
Сезон 4 / Серия 730 ноября 2019
Санитер из Большой тройки
Сезон 4 / Серия 87 декабря 2019
Красный бунт
Сезон 4 / Серия 914 декабря 2019
Временный отряд
Сезон 4 / Серия 1021 декабря 2019
Лемиллион
Сезон 4 / Серия 1128 декабря 2019
Непредвиденная надежда
Сезон 4 / Серия 124 января 2020
Бесконечные 100%
Сезон 4 / Серия 1311 января 2020
Светлое будущее
Сезон 4 / Серия 1418 января 2020
Тлеющее пламя
Сезон 4 / Серия 1525 января 2020
Завоюйте сердца тех детей
Сезон 4 / Серия 161 февраля 2020
Помощь для лицензированных стажеров
Сезон 4 / Серия 178 февраля 2020
Школьный фестиваль
Сезон 4 / Серия 1815 февраля 2020
Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное
Сезон 4 / Серия 1922 февраля 2020
Золотые наконечники Империал
Сезон 4 / Серия 2029 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника
Сезон 4 / Серия 217 марта 2020
Начало школьного фестиваля!!
Сезон 4 / Серия 2214 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль!
Сезон 4 / Серия 2321 марта 2020
Чарт Билборд японских героев
Сезон 4 / Серия 2428 марта 2020
Его начало
Сезон 4 / Серия 254 апреля 2020
О чем cерия
В 4 сезоне 8 серии сериала «Моя геройская академия» рейд продолжается. Атакующие разделяются на группы, сражаясь со злодеями на нескольких уровнях одновременно. Головорезы заполоняют все пространство, вынуждая учеников выложиться по максимуму.
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