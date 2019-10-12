В 4 сезоне 25 серии сериала «Моя геройская академия» Неукротимый и Ястреб продолжают сражаться с напавшими на школу ному. Мирных жителей охватывает паника. Они уверены, что без помощи Всемогущего героям ни за что не справиться с угрозой.