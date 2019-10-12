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Киноафиша Сериалы Моя геройская академия Сезоны Сезон 4 Серия 15

Моя геройская академия 2016 - 2023 15 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Моя геройская академия»
Скуп на U.A. Класс 1-A
Сезон 4 / Серия 1 12 октября 2019
Капитальный ремонт
Сезон 4 / Серия 2 19 октября 2019
Мальчик встречает...
Сезон 4 / Серия 3 26 октября 2019
Борьба с судьбой
Сезон 4 / Серия 4 9 ноября 2019
Пойдем, Бесстрашный красный бунт
Сезон 4 / Серия 5 16 ноября 2019
Неприятный разговор
Сезон 4 / Серия 6 23 ноября 2019
ИДИ!!
Сезон 4 / Серия 7 30 ноября 2019
Санитер из Большой тройки
Сезон 4 / Серия 8 7 декабря 2019
Красный бунт
Сезон 4 / Серия 9 14 декабря 2019
Временный отряд
Сезон 4 / Серия 10 21 декабря 2019
Лемиллион
Сезон 4 / Серия 11 28 декабря 2019
Непредвиденная надежда
Сезон 4 / Серия 12 4 января 2020
Бесконечные 100%
Сезон 4 / Серия 13 11 января 2020
Светлое будущее
Сезон 4 / Серия 14 18 января 2020
Тлеющее пламя
Сезон 4 / Серия 15 25 января 2020
Завоюйте сердца тех детей
Сезон 4 / Серия 16 1 февраля 2020
Помощь для лицензированных стажеров
Сезон 4 / Серия 17 8 февраля 2020
Школьный фестиваль
Сезон 4 / Серия 18 15 февраля 2020
Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное
Сезон 4 / Серия 19 22 февраля 2020
Золотые наконечники Империал
Сезон 4 / Серия 20 29 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника
Сезон 4 / Серия 21 7 марта 2020
Начало школьного фестиваля!!
Сезон 4 / Серия 22 14 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль!
Сезон 4 / Серия 23 21 марта 2020
Чарт Билборд японских героев
Сезон 4 / Серия 24 28 марта 2020
Его начало
Сезон 4 / Серия 25 4 апреля 2020
О чем cерия

В 4 сезоне 15 серии сериала «Моя геройская академия» схватка позади. Гибель сэра Ночноглаза выбила учеников из колеи, повлияв на ход истории. Но настало время двигаться дальше. Изуку восстанавливается, тогда как Эри продолжает лихорадить.

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