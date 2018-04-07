Моя геройская академия 2016 - 2023 6 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Моя геройская академия»
Игра начинается
Сезон 3 / Серия 17 апреля 2018
Дикие-дикие Кошки
Сезон 3 / Серия 214 апреля 2018
Кота
Сезон 3 / Серия 321 апреля 2018
Мой герой
Сезон 3 / Серия 428 апреля 2018
Быстрее домой, Железный Кулак!!!
Сезон 3 / Серия 55 мая 2018
Ревущий переворот
Сезон 3 / Серия 612 мая 2018
Вот это поворот!
Сезон 3 / Серия 719 мая 2018
От Ииды до Мидории
Сезон 3 / Серия 826 мая 2018
Все за одного
Сезон 3 / Серия 92 июня 2018
Символ мира
Сезон 3 / Серия 109 июня 2018
Один за всех
Сезон 3 / Серия 1116 июня 2018
Конец начала, начало конца
Сезон 3 / Серия 1223 июня 2018
Переезд в общежитие
Сезон 3 / Серия 1330 июня 2018
Создавайте эти супер движения
Сезон 3 / Серия 1414 июля 2018
Тест
Сезон 3 / Серия 1521 июля 2018
Сикецу Хай скрывается
Сезон 3 / Серия 1628 июля 2018
Класс 1-А
Сезон 3 / Серия 174 августа 2018
ПОРЫВ!
Сезон 3 / Серия 1811 августа 2018
Упражнения для спасения
Сезон 3 / Серия 1918 августа 2018
Спасите мир с любовью!
Сезон 3 / Серия 2025 августа 2018
Что за большая идея?
Сезон 3 / Серия 211 сентября 2018
Поговорим о твоей причуде
Сезон 3 / Серия 228 сентября 2018
Деку vs. Каччан, Часть 2
Сезон 3 / Серия 2315 сентября 2018
Время встреч
Сезон 3 / Серия 2422 сентября 2018
Непревзойденный
Сезон 3 / Серия 2529 сентября 2018
О чем cерия
В 3 сезоне 6 серии сериала «Моя геройская академия» схватка в лесу продолжается. Ученики спешат на помощь, но уже слишком поздно. Бакуго и Токоями оказываются в руках мистера Компрессора. Изуку пускается в погоню за злодеем.
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