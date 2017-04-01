Моя геройская академия 2016 - 2023 9 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Моя геройская академия»
А это идея, Отяко
Сезон 2 / Серия 11 апреля 2017
Бурный спортивный фестиваль
Сезон 2 / Серия 27 апреля 2017
Своими причудливыми путями
Сезон 2 / Серия 314 апреля 2017
Стратегия, стратегия, стратегия
Сезон 2 / Серия 421 апреля 2017
Финал кавалерийской битвы
Сезон 2 / Серия 529 апреля 2017
Имевший всё с рождения
Сезон 2 / Серия 66 мая 2017
Победа или поражение
Сезон 2 / Серия 713 мая 2017
Претенденты, битва продолжается!
Сезон 2 / Серия 820 мая 2017
Бакуго против Урараки
Сезон 2 / Серия 927 мая 2017
Сёто Тодороки: Начало
Сезон 2 / Серия 103 июня 2017
Сражайся, Иида
Сезон 2 / Серия 1110 июня 2017
Тодороки против Бакуго
Сезон 2 / Серия 1217 июня 2017
Время выбрать имена
Сезон 2 / Серия 1324 июня 2017
Кошмар! Появление Гран Торино
Сезон 2 / Серия 148 июля 2017
Мидория и Сигараки
Сезон 2 / Серия 1515 июля 2017
Убийца героев: Стэйн против студентов U.A.
Сезон 2 / Серия 1622 июля 2017
Кульминация
Сезон 2 / Серия 1729 июля 2017
Последствия убийцы героев: Пятно
Сезон 2 / Серия 185 августа 2017
Все на стажировку
Сезон 2 / Серия 1912 августа 2017
Слушай!! Сказка из прошлого
Сезон 2 / Серия 2019 августа 2017
Готовимся к выпускным экзаменам
Сезон 2 / Серия 212 сентября 2017
Яойорозу: Восхождение
Сезон 2 / Серия 229 сентября 2017
Преодолевая стереотипы
Сезон 2 / Серия 2316 сентября 2017
Катцуки Бакуго: Начало
Сезон 2 / Серия 2423 сентября 2017
Встреча
Сезон 2 / Серия 2530 сентября 2017
О чем cерия
Во 2 сезоне 9 серии сериала «Моя геройская академия» матч между Очако и Бакуго становится сюрпризом. Зрителям казалось, что у девочки нет ни единого шанса. Но ученица подготовила запасной план, который переворачивает ход поединка с ног на голову.
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