Во 2 сезоне 17 серии сериала «Моя геройская академия» схватка с Пятном продолжается. Изуку объединяется с Тенья и Шото в битве с опасным врагом, а Гран Торино и Тодороки одолевают Ному. Сумеют ли они переломить ход сражения в свою пользу?