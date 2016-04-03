Моя геройская академия 2016 - 2023 8 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Моя геройская академия»
Изуку Мидория: Начало
Сезон 1 / Серия 13 апреля 2016
Что нужно, чтобы стать героем
Сезон 1 / Серия 210 апреля 2016
Рёв мышц
Сезон 1 / Серия 317 апреля 2016
Стартовая линия
Сезон 1 / Серия 424 апреля 2016
Что я могу сделать сейчас
Сезон 1 / Серия 51 мая 2016
Ярость, ты, чёртов кретин
Сезон 1 / Серия 68 мая 2016
Дэку против Каттяна
Сезон 1 / Серия 715 мая 2016
Линия старта Бакуго
Сезон 1 / Серия 822 мая 2016
Да, просто сделай всё возможное, Ида!
Сезон 1 / Серия 929 мая 2016
Встреча с неизвестным
Сезон 1 / Серия 105 июня 2016
Конец игры
Сезон 1 / Серия 1112 июня 2016
Всемогущий
Сезон 1 / Серия 1219 июня 2016
В каждом из наших сердец
Сезон 1 / Серия 1326 июня 2016
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Моя геройская академия» поединок позволяет Идзуку избавиться от статуса неудачника. Юноша решает подбодрить недавнего противника Бакуго, делясь с ним секретом. Ученики начинают подозревать, что Всемогущий преподает в Юэй.
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