Моя геройская академия 2016 - 2023 7 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Моя геройская академия»
Изуку Мидория: Начало
Сезон 1 / Серия 13 апреля 2016
Что нужно, чтобы стать героем
Сезон 1 / Серия 210 апреля 2016
Рёв мышц
Сезон 1 / Серия 317 апреля 2016
Стартовая линия
Сезон 1 / Серия 424 апреля 2016
Что я могу сделать сейчас
Сезон 1 / Серия 51 мая 2016
Ярость, ты, чёртов кретин
Сезон 1 / Серия 68 мая 2016
Дэку против Каттяна
Сезон 1 / Серия 715 мая 2016
Линия старта Бакуго
Сезон 1 / Серия 822 мая 2016
Да, просто сделай всё возможное, Ида!
Сезон 1 / Серия 929 мая 2016
Встреча с неизвестным
Сезон 1 / Серия 105 июня 2016
Конец игры
Сезон 1 / Серия 1112 июня 2016
Всемогущий
Сезон 1 / Серия 1219 июня 2016
В каждом из наших сердец
Сезон 1 / Серия 1326 июня 2016
О чем cерия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Моя геройская академия» бой продолжается. Изуку делает все возможное, чтобы одолеть Бакуго, но силы неравны. Между тем его напарница Отяко сталкивается лицом к лицу с Тэнья Идой. Чем завершится напряженная тренировка?
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