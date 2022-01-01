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Постер к сериалу Моя геройская академия
Киноафиша Сериалы Моя геройская академия Сезоны
Моя геройская академия (2016 - 2021), список сезонов Boku no Hero Academia
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Моя геройская академия»
Моя геройская академия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 14 эпизодов
 
Моя геройская академия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 26 эпизодов
 
Моя геройская академия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 26 эпизодов
 
Моя геройская академия - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 26 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
2021, 25 эпизодов
 
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