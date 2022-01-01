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Киноафиша Сериалы Моя геройская академия Актеры и роли

Актеры сериала «Моя геройская академия»

Актеры сериала «Моя геройская академия» Вся информация о сериале
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото Nobuhiko Okamoto
Katsuki Bakugou Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Марина Иноуэ
Марина Иноуэ Marina Inoue
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Kenta Miyake
All Might Каито Исикава
Каито Исикава Kaito Ishikawa
Ten`ya Iida Даики Ямасита
Даики Ямасита Daiki Yamashita
Izuku Midoriya Аянэ Сакура
Аянэ Сакура Ayane Sakura
Ochako Uraraka
Тосики Масуда Toshiki Masuda
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ Jun'ichi Suwabe
Юки Кадзи
Юки Кадзи Yûki Kaji
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