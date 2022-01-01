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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Актеры сериала «Моя геройская академия»
Вся информация о сериале
Нобухико Окамото
Nobuhiko Okamoto
Katsuki Bakugou
Аои Юки
Aoi Yûki
Марина Иноуэ
Marina Inoue
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
All Might
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
Ten`ya Iida
Даики Ямасита
Daiki Yamashita
Izuku Midoriya
Аянэ Сакура
Ayane Sakura
Ochako Uraraka
Тосики Масуда
Toshiki Masuda
Дзюнъити Сувабэ
Jun'ichi Suwabe
Юки Кадзи
Yûki Kaji
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