В 6 сезоне 14 серии сериала «Конь БоДжек» бывший актер получает любопытное предложение. Но согласится ли он? Тодд идет на разного рода ухищрения, чтобы увидеться со своей матерью. Кэролайн тоже получает интересное предложение, но от Черепахи.
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