В 6 сезоне 12 серии сериала «Конь БоДжек» история Сары Линн становится общественным достоянием, разгорается большой скандал. Конь дает первое большое интервью, это происходит впервые после выхода детективного сериала, которым занималась Кэролайн.
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