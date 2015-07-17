Во 2 сезоне 1 серии сериала «Конь БоДжек» антропоморфный герой окончательно решает изменить свою жизнь к лучшему, однако избавляться от старых привычек не так просто, как кажется. Работа над новой картиной тоже не особо складывается.
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