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Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Конь БоДжек
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Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
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