В 3 сезоне 2 серии сериала «Следствие по телу», объединившись с Томми и помощником детектива Адамом, Меган продолжает охоту на серийного убийцу. В руках злоумышленника оказывается Лейси. Сумеет ли судмедэксперт спасти дочь?
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