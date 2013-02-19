В 3 сезоне 12 серии сериала «Следствие по телу» из тюрьмы сбегает мужчина, четыре года назад осужденный за убийство супруги видного предпринимателя. Затем начинают гибнуть люди, свидетельствовавшие против беглеца в суде.
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