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Киноафиша Сериалы Следствие по телу Сезоны Сезон 3 Серия 11

Следствие по телу 2011 - 2013 11 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Следствие по телу»
Похищение, Часть 1
Сезон 3 / Серия 1 19 февраля 2013
Похищение, Часть 2
Сезон 3 / Серия 2 26 февраля 2013
Заблудшие души
Сезон 3 / Серия 3 5 марта 2013
Разум мафии
Сезон 3 / Серия 4 12 марта 2013
Око за око
Сезон 3 / Серия 5 19 марта 2013
Падший ангел
Сезон 3 / Серия 6 26 марта 2013
Кожа да кости
Сезон 3 / Серия 7 2 апреля 2013
Томми — подозреваемый
Сезон 3 / Серия 8 9 апреля 2013
Теряющий силу закон
Сезон 3 / Серия 9 16 апреля 2013
Преданный
Сезон 3 / Серия 10 23 апреля 2013
Город, покрытый мраком
Сезон 3 / Серия 11 7 мая 2013
Побег
Сезон 3 / Серия 12 14 мая 2013
Вопросы об отце
Сезон 3 / Серия 13 28 мая 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Следствие по телу» в Филадельфии происходит катастрофа. Злоумышленники расстреливают самолет, после чего он терпит крушение, лишая населенный пункт электричества. Затем из морга исчезает труп одной из жертв.

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