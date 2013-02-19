В 3 сезоне 11 серии сериала «Следствие по телу» в Филадельфии происходит катастрофа. Злоумышленники расстреливают самолет, после чего он терпит крушение, лишая населенный пункт электричества. Затем из морга исчезает труп одной из жертв.
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