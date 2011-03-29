В 1 сезоне 9 серии сериала «Следствие по телу» умирает богатая Ники Парксон. Но обстоятельства смерти светской львицы кажутся странными только Меган. Судмедэксперт срывает похороны, рассчитывая довести начатое до конца.
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