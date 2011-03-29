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Киноафиша Сериалы Следствие по телу Сезоны Сезон 1 Серия 7

Следствие по телу 2011 - 2013 7 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Следствие по телу»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 29 марта 2011
Отпустить
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2011
Рука помощи
Сезон 1 / Серия 3 5 апреля 2011
Говорящие головы
Сезон 1 / Серия 4 12 апреля 2011
Ходячий труп
Сезон 1 / Серия 5 19 апреля 2011
Светская жизнь
Сезон 1 / Серия 6 26 апреля 2011
Дела семейные
Сезон 1 / Серия 7 3 мая 2011
Похороненные тайны
Сезон 1 / Серия 8 10 мая 2011
Разбитая семья
Сезон 1 / Серия 9 17 мая 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Следствие по телу» происходит очередное убийство. Расследование заставляет Меган вспомнить о событиях из прошлого, когда умер ее родной отец. Тем временем Кейт Мерфи связывается с адвокатом Тоддом Флемингом.

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