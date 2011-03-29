В 1 сезоне 7 серии сериала «Следствие по телу» происходит очередное убийство. Расследование заставляет Меган вспомнить о событиях из прошлого, когда умер ее родной отец. Тем временем Кейт Мерфи связывается с адвокатом Тоддом Флемингом.
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