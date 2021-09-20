В 3 сезоне 4 серии сериала «Боб любит Абишолу» пара главных героев постепенно начинает свою супружескую жизнь, и в итоге Дотти начинает чувствовать себя отчужденной – она решает сбежать из дома. По ходу дела Гудвин и Кофо устраивают семейный спор.
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