Во 2 сезоне 6 серии сериала «Боб любит Абишолу» из-за чрезмерной прямолинейности супруги Боб оказывается в не самом приятном положении: он серьезно портит свои отношения с Кеми. Дуглас совершает большую ошибку, а Гудвина мучают угрызения совести.
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