Во 2 сезоне 4 серии сериала «Боб любит Абишолу» главные герои пытаются провести совместный отпуск, стремясь улучшить здоровье Боба. Кристина получает руководящую позицию, о которой давно мечтала, а Глория берет на себя заботу о Дотти.
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