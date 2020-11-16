Во 2 сезоне 3 серии сериала «Боб любит Абишолу» главный герой приглашает свою возлюбленную на торжественный гала-концерт, однако в итоге они ругаются из-за взаимного недопонимания. Параллельно Дуглас пытается устроиться рабочим на склад.
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