Во 2 сезоне 2 серии сериала «Боб любит Абишолу» Кеми надеется на поддержку Абишолы после серьезной ссоры со своей второй половинкой. В итоге помолвка между героями сорвана, зато нервы других в безопасности. Дуглас устраивается на новую работу.