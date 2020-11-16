Во 2 сезоне 2 серии сериала «Боб любит Абишолу» Кеми надеется на поддержку Абишолы после серьезной ссоры со своей второй половинкой. В итоге помолвка между героями сорвана, зато нервы других в безопасности. Дуглас устраивается на новую работу.
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