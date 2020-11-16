Во 2 сезоне 15 серии сериала «Боб любит Абишолу» Абишола отправляется учиться в медицинскую школу, где ненароком обижает Глорию, которая много лет мечтает стать настоящим врачом. Тунде начинает учить Боба ремонту, однако он активно сопротивляется.
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