Во 2 сезоне 1 серии сериала «Боб любит Абишолу» главный герой просит у своего приятеля купить обручальное кольцо для любимой медсестры. Но тот активно пытается переубедить его жениться, ведь традиционный брак уже давно потерял свое очарование.
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