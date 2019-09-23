В 1 сезоне 8 серии сериала «Боб любит Абишолу» медсестра продолжает ухаживать за Дотти, одновременно работая в больнице. Боб взваливает обязанности по бизнесу на плечи Гудвина и Кофо. За спиной у босса помощникам удается провернуть крупную сделку.
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