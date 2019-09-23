В 1 сезоне 3 серии сериала «Боб любит Абишолу» главный герой продолжает предпринимать попытки к сближению с возлюбленной. Чтобы произвести на девушку впечатление, Боб просит сотрудника своей компании обучить его языку народа йоруба.
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