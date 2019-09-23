В 1 сезоне 11 серии сериала «Боб любит Абишолу» родственники пытаются убедить Дотти составить завещание. В противном случае, если женщина умрет, семья лишится своего бизнеса. В это время Абишола узнает о лжи со стороны близкой подруги Кеми.
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